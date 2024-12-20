Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Податкова: До «Клубу білого бізнесу» увійшли 8255 платників податків

114

Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого «Клубу білого бізнесу» або ж «податкового раю». Перелік оприлюднено на сайті «Територія високого рівня податкової довіри», повідомила пресслужба ДПС.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

  • 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
  • 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;
  • 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;
  • 169 резидентів «Дія Сіті»;
  • 151 фізична особа – підприємець.

«Платниками, включеними до переліку, станом на 1 грудня 2024 року сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів», – зауважили у Податковій службі.

Клуб білого бізнесу
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 20 декабря 2024
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023