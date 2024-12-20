Податкова: До «Клубу білого бізнесу» увійшли 8255 платників податків

Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого «Клубу білого бізнесу» або ж «податкового раю». Перелік оприлюднено на сайті «Територія високого рівня податкової довіри», повідомила пресслужба ДПС.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

169 резидентів «Дія Сіті»;

151 фізична особа – підприємець.

«Платниками, включеними до переліку, станом на 1 грудня 2024 року сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів», – зауважили у Податковій службі.