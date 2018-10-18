Билл Гейтс получил электронное гражданство Эстонии

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии. Об этом сообщило правительство балтийской республики.

Согласно сообщению, удостоверение э-резидента Эстонии Гейтсу вручил на встрече в Брюсселе в четверг премьер- министр Юри Ратас. "Опыт Эстонии показывает, что сегодня залогом стабильного развития являются цифровые навыки и цифровое развитие", - заявил премьер.

Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром государственных онлайн-услуг. Власти рассчитывают, что к 2025 году в мире будет насчитываться 10 млн таких "электронных эстонцев".