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Вся правда об «экономике Трампа»

Роберт Райх
Роберт Райх
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Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики.

Как недавно сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу (Larry Kudlow), «главная история этого года — это экономический бум, продолжительный и устойчивый».

Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину.

Да, после инаугурации Трампа на фондовом рынке действительно начался бум. Однако он становится все менее устойчивым, по мере того как торговые войны Трампа наносят тяжелый урон. 80% рынка ценных бумаг принадлежат самым богатым 10% американцев, поэтому подавляющее большинство американцев вообще ничего не получают от бума на этом рынке.

Торговые войны уже негативно отражаются на простых рабочих. Введенные Трампом тарифы на сталь стоили корпорации «Форд» (Ford) одного миллиарда долларов, в результате чего этому производителю автомобилей пришлось отправить огромное множество рабочих в неоплачиваемые отпуска.

Как насчет экономического роста? Как показывают данные министерства торговли США, экономика сейчас развивается полным ходом — во втором квартале рост составил 4,2%. Однако простые американцы не чувствуют на себе этот рост. С учетом инфляции сегодня почасовые зарплаты ненамного выше, чем они были 40 лет назад.

Трамп ввел налоги для богатых и пообещал всем, что зарплаты вырастут на 4 тысячи долларов в год. Но они так и не выросли.

Именно поэтому республиканцы сейчас не делают акцента на сокращении налогов в своей предвыборной кампании, несмотря на то, что это было их единственным достижением в законодательном смысле.

Трамп и республиканцы Конгресса отказываются поднимать минимальную зарплату, которая застряла на уровне 7,25 доллара в час.

Кроме того, министерство труда сейчас отменяет закон, который увеличивал число рабочих, имеющих право на оплату сверхурочной работы в полуторном размере.

Хотя уровень безработицы снизился до 2,7%, рабочие места перестали быть надежными. Теперь каждую пятую должность в Америке занимают сотрудники, работающие по контракту, — то есть сотрудники, не имеющие права на больничные, страховку от безработицы, минимальную зарплату и различные компенсации.

Министерство труда Трампа призвало большее число компаний перевести сотрудников в разряд работающих по контракту. Новое постановление министерства ослабляет недавно принятое Верховным судом Калифорнии решение о том, что сотрудники считаются лицами, работающими по договору найма, если не доказано обратное. Учитывая размеры Калифорнии, это решение возымело общенациональный эффект.

Между тем цены на жилье стремительно растут, и теперь большинство американцев отдают примерно треть своего заработка или даже больше на оплату аренды или ипотечного кредита.

Как реагирует Трамп? Резким уменьшением количества бюджетного жилья. Его министр жилищного строительства и городского развития также хочет в три раза увеличить размер арендной платы, которую вынуждены платить бедные семьи, живущие в муниципальных квартирах.

Расходы на здравоохранение продолжают расти быстрее, чем инфляция. Как реагирует Трамп? Он подрывает основы Закона о доступном медицинском обслуживании. За последние два года около 4 миллионов человек потеряли страховку, о чем свидетельствуют результаты исследования фонда «Содружество».

Рост расходов на медикаменты тоже вышел из-под контроля. Как реагирует Трамп? Он позволяет крупнейшей фармацевтической компании «Си-ви-си» (CVS) слиться с крупнейшей страховой компанией «Этна» (Aetna), образовав гиганта, способного и дальше поднимать цены.

Стоимость образования в колледжах тоже стремительно растет. Как реагирует Трамп? Он помогает коммерческим колледжам обманывать студентов. Его министр образования Бетси Девос (Betsy DeVos) занимается отменой норм, которые обязывали коммерческие колледжи доказывать, что они способны обеспечить оплачиваемой работой студентов, которых принимают.

Добираться на работу и с работы становится все труднее, потому что дороги и мосты с каждым днем становятся все более загруженными, а метро и поезда — все менее надежными. Как реагирует Трамп? Хотя он обещал потратить 1,5 триллиона долларов на восстановление стареющей инфраструктуры, его решение снизить налоги для крупных корпораций на те же 1,5 триллиона долларов лишило бюджет средств на инфраструктуру.

Изменения климата тоже негативно сказываются на уровне жизни обычных американцев, поскольку все больше людей стали страдать от наводнений, оползней, торнадо, засух и пожаров.

Даже те, кому пока удавалось избегать непосредственных ударов стихии, будут тратить больше средств на страховку — или времени на ее получение. Те, кто живет на затопляемых территориях, или в трейлерах, или без страховки жилья, платят самую высокую цену.

Как реагирует Трамп? Он позволяет увеличивать выбросы углекислого газа в атмосферу, тем самым усугубляя ситуацию с изменением климата.

Слишком часто дискуссии об «экономике» сосредоточены вокруг общих данных о росте, фондовом рынке и безработице. Но большинство американцев живут в условиях совсем другой экономики. Они живут в условиях своей личной экономики, которая непосредственным образом связана с размером зарплаты, гарантией работы, поездками на работу и с работы, стоимостью жилья, медицинского обслуживания, медикаментов, образования и страховки на дом. Именно это и влияет на качество жизни большинства американцев.

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Вместо экономического бума большинство американцев наблюдают резкие ухудшения во всех сферах их повседневной жизни. Не только Трамп несет за это ответственность. Некоторые из этих тенденций возникли еще до его избрания. Но он не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию.

Он только усугубил ее.

Источник

политика Трампа, Роберт Райх
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Мнения

Роберт Райх
Роберт Райх
министр труда в администрации Клинтона

Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.
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