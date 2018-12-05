Войти
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем
дружба народов
Или «настоящая» или никакая: Трамп рассказал о сделке с Китаем
США и ЕС могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков
позиция
США и ЕС могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

софт
RSS

Microsoft разрабатывает новый браузер

245
Microsoft разрабатывает новый браузер

Компания Microsoft разрабатывает собственный браузер на базе Chromium для замены стандартного Edge в операционной системе Windows 10. Об этом пишет Новое время со ссылкой на The Verge.

Новый браузер для Windows 10 получил кодовое название Anaheim, и в нем фирменный движок EdgeHTML заменен на Chromium. По данным журналистов The Verge, «в Microsoft постоянно растет разочарование в вопросах совместимости веб-сайтов и браузера Edge». Также отмечается, что инженеры компании работают с Google для поддержки версии Chrome в операционной системе Windows с поддержкой ARM.

Использование Chromium означает, что сайты будут выглядеть и работать в новом браузере Microsoft точно так же, как они работают в Google Chrome. Ожидается, что Microsoft может оставить бренд Edge и привычный дизайн программы, из-за чего обновление пройдет незаметно для обычных пользователей.

Интересно, что еще год назад, в декабре 2017, Microsoft удалила приложение Google Chrome Installer App из Windows Store, заявив, что оно нарушает политику магазина. Один из разработчиков Chrome рассказывал, что их браузер был удален за использование технологий, которые есть в Edge от Microsoft.

Добавим, что Edge создавался как замена другому стандартному браузеру в Windows — Internet Explorer, у которого сложилась плохая репутация у пользователей. Он, кстати, до сих пор есть в составе Windows 10, только не используется как стандартный. Его можно найти через поиск в системе.

Читайте также: Сингапур может первым в мире запретить продавать сладкую газировку

Chrome сейчас — самый популярный браузер на всех устройствах, благодаря популярности Android и росту Chrome на ПК и Mac. Доля Edge в ноябре 2018 года среди веб-обозревателей для персональных компьютеров составила лишь 4,2%.

Microsoft, браузер
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 декабря 2018
Вторник, 4 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016