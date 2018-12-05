Сингапур может первым в мире запретить продавать сладкую газировку

Сингапур может стать первой страной в мире, где будет запрещена продажа сладкой газированной воды. Такое предложение содержится в пакете мер, подготовленных министерством здравоохранения республики, которые направлены на борьбу с распространением диабета.
В числе других ограничительных мер — повышение налога на производителей и импортеров подобных напитков. Кроме того, предполагается ужесточение любой рекламы данной продукции, вплоть до ее полного запрета, а также маркировка всех товаров с точки зрения пользы или вреда для здоровья. Подготовленные предложения пока должны пройти общественные слушания, тем не менее власти решительно настроены ужесточить оборот таких напитков. В категорию риска также попали соки, энергетические напитки, питьевые йогурты, порошки кофе «три в одном» и ряд других.
«Сингапур среди развитых стран занимает одной из самых высоких мест по числу заболеваний диабетом — примерно 11%. По прогнозам, если сейчас не принять никаких ограничительных мер, то к 2050 году число страдающих от этого недуга достигнет миллиона человек», — указывается в заявлении местного Минздрава. Специалисты подсчитали, что в среднем каждый сингапурец в сутки потребляет около 12 чайных ложек сахара, примерно 60 г, а половина приходится на сладкие напитки.
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