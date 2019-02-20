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YouTube смягчает наказания за нарушение своих правил

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YouTube смягчает наказания за нарушение своих правил

Сервис видеохостинга YouTube объявил об изменении правил. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, передает «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования.

«С самых первых дней (работы YouTube — Ред.) мы полагались на систему трех „страйков“ и уведомления по электронной почте, чтобы дать каждому возможность пересмотреть и понять, что пошло не так, прежде чем они столкнутся с более серьезными последствиями», — говорится в сообщении.

«И это работает: 94% тех, кто получает первый „страйк“, никогда не получают второго», — добавили в пресс-службе.

Ранее после первого нарушения пользователь получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции, после второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов, после третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.

Согласно обновленным правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует.

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При последующих нарушениях последуют предупреждениях: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, последует двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца.

Новые правила вступают в действие 25 февраля.

YouTube
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