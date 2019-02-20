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Microsoft заявила об атаках российских хакеров на организации Евросоюза

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Microsoft заявила об атаках российских хакеров на организации Евросоюза

Microsoft обнаружила новые хакерские атаки на европейские аналитические центры и некоммерческие организации, которые занимаются вопросами «демократии и прозрачности выборов» и «связаны с чиновниками». Об этом говорится в официальном блоге компании.

Ко многим из этих нападений, как уверены специалисты Microsoft по безопасности, были причастны хакеры из группировки под названием Strontium. Ее в корпорации ранее называли тесно связанной с российским правительством.

Атакам, по данным экспертов, в частности, подверглись сотрудники независимого немецкого объединения German Council on Foreign Relations (DGAP, Немецкое общество внешней политики), а также европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла. Последняя организация представляет собой аналитический центр, который призван содействовать сотрудничеству и взаимопониманию между Северной Америкой и Европой.

Всего, как отметили в Microsoft, хакерским атакам подверглись 104 аккаунта, принадлежащих сотрудникам трех указанных организации. Нападения были нацелены на офисы в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Атаки, согласно оценкам экспертов, совершались в период с сентября по декабрь прошлого года. Узнали специалисты о них недавно, говорится в блоге Microsoft.

Представители DGAP и европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла были уведомлены об этом. Затем Microsoft, как уточнили в компании, предпринял ряд технических мер для защиты клиентов от этих атак.

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Ранее о нападениях со стороны хакерской группировки Strontium Microsoft сообщала в августе прошлого года. После этого эксперты по кибербезопасности консалтинговой фирмы Accenture утверждали, что злоумышленники из Strontium также используют названия APT28, SNAKEMACKEREL и Fancy Bear. Последнюю группировку Минюст США в октябре 2018 года обвинил во взломе серверов Демократической партии в 2016 году и попытке взлома сетей Организации по запрещению химического оружия в 2018 году. Под названием Fancy Bear, по версии американских властей, скрывались сотрудники ГРУ (ныне Главное управление Генштаба Минобороны). Российские власти причастность к этим нападениям отрицают.

Microsoft, хакеры
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