Зеленский призвал украинцев путешествовать по Украине, а не за границей

Из-за распространения коронавируса в мире президент Владимир Зеленский призвал украинцев совершать меньше зарубежных визитов и сосредоточиться на внутреннем туризме.

Об этом он сказал 5 марта во время посещения медицинского центра Нацгвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, где завершилась обсервация эвакуированных из китайского города Ухань украинцев и иностранных граждан, информирует пресс-служба главы государства.

«По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть, пока эта история завершится», — отметил Зеленский.

Напомним, что Министерство здравоохранения 5 марта завершило обсервацию эвакуированных из КНР граждан Украины и граждан 8 стран. По результатам лабораторных исследований, ни у одного гражданина, который находился в обсервации в медцентре «Новые Санжары», не обнаружено ни заражения Covid-19, ни подозрений на него.