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Зеленский пообещал отменить распоряжение о VIP-палатах

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Зеленский пообещал отменить распоряжение о VIP-палатах

Глава Киева Владимир Кличко говорит, что президент Владимир Зеленский обещал ему отменить распоряжение об особых условиях лечения первых лиц государства.

Об этом Кличко заявил на ежедневном брифинге по ситуации с пандемией коронавируса.

Отвечая на вопросы, мэр пояснил, что распоряжение об отдельном медико-санитарном обеспечении для лиц с госохраной было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Это документы с грифом «для служебного пользования».

Речь идет о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия: отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана. Кличко отметил, что такая практика была всегда и не только в Украине, но сообщил о разговоре с главой государства.

«Я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет и мы будем за это благодарны», — заявил он.

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Кличко также прокомментировал слухи относительно Александровской больницы, которая, якобы, обслуживает только VIP-клиентов. По его словам, эта больница является базовой. И сегодня, в основном всех больных или с подозрением на коронавирус отправляют именно в нее. Если количество больных будет увеличиваться, их будут лечить также в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован.

Мэр сообщил, что утром был в Александровской больнице, проверил ее лично и снял на телефон небольшой репортаж, который обещает обнародовать вскоре.

Виталий Кличко, Владимир Зеленский, коронавирус
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