Зеленский призвал депутатов не уходить на карантин

Президент Украины Владимир Зеленский призывает народных депутатов Украины работать и принимать важные законы в интересах страны и всех ее граждан.

«Это совместная борьба, где мы победим только вместе. Особенно это должны понять народные депутаты, у которых сегодня нет иного выбора, как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова депутатской присяги: «Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников». И здесь ключевой является каждая часть: и «в интересах всех соотечественников», и «выполнять свои обязанности», — сказал он в своем обращении к украинцам в четверг.

Зеленский считает, что когда украинские врачи работают почти без отдыха, когда тысячи военных находятся в окопах, «депутату должно быть стыдно что-то говорить о страхе».

«Страх у вас может быть только один — потерять доверие украинского народа. Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в которых нуждается экономика, которые наполнят бюджет жизненно необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы — не исключение», — подчеркнул он.