Зеленский обещает, что у политиков и бизнесменов не будет VIP-условий в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не должно быть особых условий в больницах для политиков или бизнесменов и никаких VIP-палат.
«Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», — сказал он в обращении к украинцам в четверг.
Зеленский подчеркнул, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучше условий, чем у обычного украинца. «Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — отметил он.
По его словам, не будет никаких исключений и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.
«А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то „шишек“. Иначе будут санкции», — предупредил Зеленский.
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