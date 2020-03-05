Украина обвинила Китай в искусственном создании нового коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) произошло в результате утечки из лаборатории в г.Ухань (КНР).

«Прежде всего, в Китае это уже за 80 тыс.(заразившихся — Ред.). Там есть город, откуда оно все пошло — это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка», — сказал Данилов в интервью «Украинскому радио».

Вместе с тем, отвечая на вопрос о появившейся в интернете информации о том, что данный тип коронавируса является биологическим оружием, секретарь СНБО сказал: «В интернете можно найти все, что угодно».

«Но мы считаем, что это проблема китайской стороны и они это понимают, поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит», — подчеркнул Данилов.

По состоянию на вечер среды количество заразившихся коронавирусом COIVD-19 в мире достигло 94,752 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение среды до 14,482 тыс., увеличившись за сутки на 2,514 тыс. случаев заражения.