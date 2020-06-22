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И.о. главы «УЗ» Иван Юрик пытается вытащить из карманов украинцев 100 млн путем махинаций на тендерах, - СМИ

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И.о. главы «УЗ» Иван Юрик пытается вытащить из карманов украинцев 100 млн путем махинаций на тендерах, - СМИ

100 миллионов гривен могут осесть в карманах госслужащих «Укрзализныци», в частности и.о. председателя правления «УЗ» Ивана Юрика и его подчиненных в филиале «Центр обеспечения производства»: Золотарева, Шиганова, Довгаленко и Олейник, а каждому пассажиру придется переплачивать за билеты. Это может произойти потому, что в стоимость билетов заложили цены на топливо — если она растет, то стоимость будет больше. Об этом сообщает «СтопКор».

Как отмечают журналисты, расценки на топливо с начала года начали падать, но «Укрзализныця» продолжает закупать масла по космическим ценам, еще и на непрозрачных тендерах. В декабря 2019 года «УЗ» запланировала закупку моторных масел. Процедура приобретения затянулась, и только в марте объявили два идентичных тендеры на сумму более 250 млн гривен. Были проведены тендерные закупки на масло и смазочные материалы, в которых принимали участие 7 участников. Среди них официальные представители двух крупнейших в Украине заводов — производителей масел компании «Торум» и «Мироил», которые много лет сотрудничали с УЗ, а также компания «КСМ-Трейд», которая также неоднократно предоставляла услуги учреждению. Но заказчик отклонил предложения и допустил к аукциону всего 2 компании — ООО «Корнет Холдинг» и ООО «Научно-производственное предприятие «Хилл Корпорейшн — Юкрейн».

«После того, как была размещена документация в „Прозорро“ на следующий день нас сняли. Таким образом, происходит отрезание конкурентов, уменьшается круг участников, что является признаком неконкурентной борьбы», — подчеркнул директор компании «КСМ-Трейд» Алексей Буйнацкий.

Как отметила аналитик движения «За честные закупки» Анастасия Бондаренко, решение тендерного комитета неправомерно. «Две компании имеют нарушения в тендерных предложениях, их тендерные предложения не соответствуют требованиям и должны быть отклонены. Но заказчик, несмотря на эти нарушения, допустил эти компании и будет принимать решение о подписании договора», — заявила Бондаренко.

Участники торгов видят очевидные нарушения «Укрзализныцей» законодательства Украины о публичных закупках и умышленные действия, содержащие признаки злоупотребления властью и служебным положением со стороны Ивана Юрика, а также приготовления к присвоению, растрате и завладению средствами в особо крупных размерах, которые составят почти 100 млн гривен.

Например, единственной причиной отклонения предложений участников, которые предлагали масла такого известного украинского производителя, как КСМ-ПРОТЕК, стало то, что они не загрузили в систему несколько страниц технических условий на изготовление одного из семи (!) закупаемых масел, а поэтому технические показатели предложенного масла якобы не соответствуют требованиям АО «Укрзализныци». Но данное утверждение не выдерживает никакой критики, поскольку не загруженные страницы не касались закупаемых маселти содержали информацию об изготовлении масел другого вида.

Кроме того, как оказалось, предложения ООО «Научно-производственное предприятие «Хилл Корпорейшн — Юкрейн» и ООО «Корнет Холдинг» не соответствуют требованиям заказчика, имели большое количество несоответствий в тендерных предложениях и должны быть отклонены и не допущены к аукциону. В частности, ООО «Научно-производственное предприятие «Хилл Корпорейшн — Юкрейн» предоставило документ о технической соответствие товара, из которого четко видно что масло испытывали в испытательном центре ТОО «Атлантик АФ» в Казахстане. На самом деле, такого испытательного центра в Казахстане не существует, а под таким названием значится мебельное предприятие.

Также, как отмечают журналисты, проводить этот тендер Иван Юрик вообще не имел права. По иску ООО «Торум», 25 мая 2020 Хозяйственный суд Киева запретил Филиалу «Центр обеспечения производства» Укрзализныци совершать действия и принимать решения, направленные на продолжение указанных процедур. 27 мая было открыто исполнительное производство и вручено соответствующее постановление заместителю директора филиала «ЦЗВ» Юрию Шиганову. Однако, решение суда руководством УЗ было проигнорировао, и 28 мая был проведен электронный аукцион и определен победитель. И 19 июня ближе к ночи в срочном порядке был подписан контракт с ООО «Корнет Холдинг».

22 июня представители компаний, которые неправомерно лишили возможности участвовать в тендере, предоставили в УЗ официальные письма с ценами, ниже подписанных в контрактах с победителями тендера. Кроме того, компании обратились с соответствующими письмами к премьер-министру Дениса Шмыгалю, а также в НАБУ с требованием проверить прозрачность тендерной процедуры и наличие коррупционной составляющей.

Как сообщалось, 15 июня у филиала «Центра обеспечения производства» АО «Укрзализныця» состоялась акция протеста. Недавно назначенного на должность Юрия Шиганова активисты обвинили в очередной коррупционной схеме. «Шиганов совершает преступление. Такой же преступление, которое совершал, будучи в „Укроборонпроме“ во времена Свинарчука. Мы хотим сделать эту ситуацию публичной, ведь ослабление таким образом государственных предприятий стратегического значения для государства является откровенным сепаратизмом, причем, внутри государства. Не внешнего врага, а врага, который сидит в кресле и нагло ворует, нужно бояться», — акцентировал правозащитник ОО «Стоп коррупции» Роман Литвин.

тендеры, УЗ, Иван Юрик
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