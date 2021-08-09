И.о. главы «Укрзализнцыци» решил уволиться, ему уже подобрали замену

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика об освобождения его от выполнения обязанностей председателя правления УЗ.
Как отмечается в сообщении на сайте «Укрзализныци» в понедельник, за выходные 7-8 августа Набсовет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление и.о. главы компании об увольнении.
Юрик продолжит выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить его заявление и принять соответствующее решение.
«Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров Украины, акционера «Укрзализныци», — отмечается в сообщении относительно решения по заявлению Юрика.
Набсовет «Укрзализныци» также поблагодарил Юрика за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и возглавить «Укрзализныцю».
«В свете приведенного выше, Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров Украины согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше», — отмечается в сообщении.
Процесс избрания постоянного председателя правления «Укрзализныци» продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе.
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