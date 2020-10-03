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За сутки в Украине госпитализировали 877 больных с коронавирусом

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За сутки в Украине госпитализировали 877 больных с коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 877 больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 октября, передает Укринформ.

«Были госпитализированы 877 человек. В общей сложности, хочу сообщить, что сегодня в наших больницах находятся 16 тысяч 76 человек. Эта цифра увеличивается каждый день, то есть общее количество людей. Это говорит только о том, что количество людей, у которых средней тяжести или тяжелое течение болезни, только увеличивается», — отметил министр.

Он уточнил, что заполненность коек в больницах на сегодняшний день составляет 53,9% по Украине, а в целом под лечение больных COVID-19 отведено 29 827 коек.

«Буквально только что, перед брифингом, подписывал распоряжение о введении еще пяти больниц (определенных для госпитализации больных коронавирусом — ред.) в разных регионах страны», — сказал Степанов.

Глава Минздрава проинформировал, что за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 228 детей и 246 медицинских работников. Всего за все время пандемии COVID-19 заболели 14 тысяч 427 детей и 16 тысяч 55 медработников.

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Как сообщал Капитал, в Украине по состоянию на 3 октября лабораторно подтверждено 222 322 случая COVID-19, из них за сутки 4 661. В течение суток зафиксировано 92 летальных исхода.

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