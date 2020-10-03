В России выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 859, до 1 204 502, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 859 в 85 регионах, в том числе выявлено 2680 (27,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в этой стране зарегистрировано 1 204 502 случая.

За сутки в России умерли 174 человека с COVID-19, за все время — 21 251.