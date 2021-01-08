В Германии установили новый рекорд по смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 1188, это максимальный показатель за все время эпидемии в этой стране. Как сообщил в пятницу Институт Роберта Коха, за 24 часа зарегистрировано 31 849 случаев заражения.

На сайте института говорится, что эта статистика не до конца показательна, поскольку из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи регистрированы.

Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован 30 декабря — 1129 летальных исходов в связи с коронавирусом.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 866 887 инфицированных, скончались 38 795 пациентов с коронавирусом.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.