Трамп обсуждает возможность помиловать самого себя

Президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя в последние дни своего президентства, сообщает The New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с дискуссиями на эту тему. Газета отмечает, что это был бы одним из самых экстраординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории США.
Собеседники издания рассказали, что президент обсуждал юридические и политические последствия самопомилования, поскольку убежден, что его политические противники будут использовать правоохранительные органы для его преследования после ухода с поста президента.
«Ни один президент не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли его суды. Но они согласны с тем, что президентское самопомилование может создать опасный новый прецедент для президентов, даст им возможность чувствовать себя выше закона, чтобы оградить от ответственности за любые преступления, совершенные ими на своем посту», — отмечают авторы статьи.
Представитель Белого дома не ответил на запрос NYT.
Кроме того, Трамп якобы рассматривает возможность помиловать своих близких — детей, жену, зятя, а также соратников, таких как личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Президент считает, что им также грозит уголовное преследование со стороны новой администрации после того, как в Белый дом въедет Джо Байден.
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