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Міноборони: Українським військовослужбовцям передбачена низка пільг

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У Міністерстві оборони розповіли, що українським військовослужбовцям передбачена низка пільг. Зокрема, правом комплексної державної підтримки наділені також військові, які повернулися з російського полону, та їхні родини.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Там зазначили, що українське законодавство забезпечує таким особам широкий спектр соціальних гарантій та пільг. Зокрема, надається право на:

  • одноразову державну грошову допомогу;
  • щорічну державну грошову допомогу, яку можуть отримати також рідні полоненого;
  • медичну, реабілітаційну, психологічну допомогу, соціальну та професійну адаптацію;
  • соціальні послуги;
  • санаторно-курортне лікування чи компенсацію його вартості;
  • пріоритетне право на забезпечення житлом з фондів тимчасового проживання;
  • збереження місця роботи за весь час перебування в полоні, а також пів року після звільнення;
  • отримання ваучера на перекваліфікацію/підвищення кваліфікації;
  • звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на час полону та пів року після звільнення з можливістю реструктуризацію боргу;
  • цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних освітніх закладах.

Військовослужбовцям, які потрапили в полон, передбачена виплата збереженого грошового забезпечення. Щодо цього військовий має скласти особисте розпорядження про його виплату конкретним особам.

Для того, щоб скористатися пільгами, потрібно оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок російської збройної агресії. Військовий, член його родини або законний представник повинен подати заяву в Міністерство розвитку громад та територій.

Міноборони
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