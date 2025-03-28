Міноборони: Українським військовослужбовцям передбачена низка пільг

У Міністерстві оборони розповіли, що українським військовослужбовцям передбачена низка пільг. Зокрема, правом комплексної державної підтримки наділені також військові, які повернулися з російського полону, та їхні родини.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Там зазначили, що українське законодавство забезпечує таким особам широкий спектр соціальних гарантій та пільг. Зокрема, надається право на:
Військовослужбовцям, які потрапили в полон, передбачена виплата збереженого грошового забезпечення. Щодо цього військовий має скласти особисте розпорядження про його виплату конкретним особам.
Для того, щоб скористатися пільгами, потрібно оформити офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок російської збройної агресії. Військовий, член його родини або законний представник повинен подати заяву в Міністерство розвитку громад та територій.
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