МО України у І кварталі 2025 року виділило на забезпечення бойових бригад майже 12,3 млрд грн

Міністерство оборони України у першому кварталі 2025 року виділило на забезпечення бойових бригад майже 12,3 млрд грн.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міноборони.
Зазначається, що ці кошти призначені для закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, транспорту та іншого важливого обладнання для підвищення ефективності підрозділів на передовій.
У межах проєкту "Лінія дронів", ініційованого Володимиром Зеленським, п’ять найуспішніших бойових частин із застосування БПЛА отримали можливість самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ, автотранспорт для мобільних груп. Завдяки безпілотникам це дозволить сформувати на ділянках фронту killzone та унеможливити рух ворожої живої сили й транспорту.
Пріоритетом Міноборони є оперативне фінансування потреб бойових частин. Захисники на місцях найкраще розуміють актуальні потреби на конкретних ділянках лінії бойового зіткнення, тому можуть самостійно визначати пріоритетні закупівлі БПЛА, ідеться в повідомленні.
"Міноборони прагне якнайшвидше доставляти нові українські дрони до бойових бригад. Саме тому на початку 2025 року змінили правила закупівель для військових частин, що дозволило їм закуповувати як кодифіковані, так і некодифіковані вироби за спрощеними процедурами. Такі швидкі закупівлі дають можливість бойовим бригадам безпосередньо на полі бою тестувати найкращі інноваційні зразки вітчизняних БПЛА та пропонувати їх до масштабування військово-політичному керівництву країни", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
У міністерстві наголосили, що продовжать практику безпосереднього фінансування бойових бригад, забезпечуючи їм можливість самостійно визначати свої першочергові потреби та зміцнювати обороноздатність держави.
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