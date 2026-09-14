Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Редіс: На початку зими росія продовжуватиме терор Києва

85
Редіс: На початку зими росія продовжуватиме терор Києва

На початку зими росія за рахунок резервів може здійснити спробу створити «буферну зону» в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжуватиме терор Києва.

Як інформує «Главком», про це сказав командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Редіс Прокопенко під час щорічної зустрічі YES.

За словами Прокопенка, для цього ворог може залучити сформований мобілізаційний резерв на північних кордонах України.

«Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення «буферної зони» в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці», – пояснив Редіс.

За його словами, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії, мовляв, треба показати хоч якийсь результат.

«І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов’язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніки і намагатися робити механізовані прориви у глибину», – зазначив Прокопенко.

Він додав, що так росіяни робили і в минулому сезоні, але це не мало жодного успіху, бо всі колони ворога виявлялися і знищувалися ще в районах висування.

Азов, Редіс, Прокопенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 14 сентября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023