Редіс: На початку зими росія продовжуватиме терор Києва

На початку зими росія за рахунок резервів може здійснити спробу створити «буферну зону» в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжуватиме терор Києва.

Як інформує «Главком», про це сказав командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Редіс Прокопенко під час щорічної зустрічі YES.

За словами Прокопенка, для цього ворог може залучити сформований мобілізаційний резерв на північних кордонах України.

«Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення «буферної зони» в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці», – пояснив Редіс.

За його словами, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії, мовляв, треба показати хоч якийсь результат.

«І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов’язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніки і намагатися робити механізовані прориви у глибину», – зазначив Прокопенко.

Він додав, що так росіяни робили і в минулому сезоні, але це не мало жодного успіху, бо всі колони ворога виявлялися і знищувалися ще в районах висування.