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В КГБ Беларуси уверяют, что Протасевич воевал в батальоне «Азов» и сейчас дает признательные показания

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В КГБ Беларуси уверяют, что Протасевич воевал в батальоне «Азов» и сейчас дает признательные показания

Задержанный в аэропорту Минска блогер Роман Протасевич участвовал в действиях батальона «Азов» в Украине в качестве боевика-наемника. Об этом заявил в среду председатель КГБ страны Иван Тертель, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона „Азов“, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», — сказал глава КГБ, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, полученный в Украине опыт Протасевич якобы «активно применял» в отношении Беларуси. «Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», — сказал глава КГБ Беларуси.

Тертель также сообщил, что Протасевич дает признательные показания, рассказывая о «спонсорах подрывной деятельности» в республике.

«Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — отметил глава КГБ.

В этой связи, сказал Тертель, очевидны опасения кураторов Протасевича «относительно активного сотрудничества со следствием».

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Отметим, ранее сегодня основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий сообщил, что Роман Протасевич работал на Донбассе журналистом.

«Да, Роман действительно вместе с „Азовом“ и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — написал Билецкий в телеграм-канале, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о том, что Протасевич воевал в составе «Азова».

Азов, Роман Протасевич
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