В КГБ Беларуси уверяют, что Протасевич воевал в батальоне «Азов» и сейчас дает признательные показания

Задержанный в аэропорту Минска блогер Роман Протасевич участвовал в действиях батальона «Азов» в Украине в качестве боевика-наемника. Об этом заявил в среду председатель КГБ страны Иван Тертель, выступая в парламенте в ходе встречи депутатов с президентом страны Александром Лукашенко.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона „Азов“, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», — сказал глава КГБ, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, полученный в Украине опыт Протасевич якобы «активно применял» в отношении Беларуси. «Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», — сказал глава КГБ Беларуси.

Тертель также сообщил, что Протасевич дает признательные показания, рассказывая о «спонсорах подрывной деятельности» в республике.

«Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — отметил глава КГБ.

В этой связи, сказал Тертель, очевидны опасения кураторов Протасевича «относительно активного сотрудничества со следствием».

Отметим, ранее сегодня основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий сообщил, что Роман Протасевич работал на Донбассе журналистом.

«Да, Роман действительно вместе с „Азовом“ и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — написал Билецкий в телеграм-канале, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о том, что Протасевич воевал в составе «Азова».