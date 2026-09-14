Financial Times: Іран просив у росії дрони для використання у війні з Ізраїлем та США

Іран у 2026 році звернувся до росії з проханням надати сучасні безпілотники "Герань" для використання у війні з Ізраїлем та США.

Про це пише Financial Times із посиланням на західних представників служб безпеки та джерело, близьке до кремля.

"Герань" – модернізована версія іранських ударних безпілотників "шахед", виробництво яких росія почала у 2023 році. Нові російські моделі "Герань-4" і "Герань-5" отримали реактивні двигуни та значно вищу швидкість.

Зокрема, "Герань-5" може розвивати швидкість до 600 км/год, нести бойову частину вагою до 90 кг і долати до 1000 км.

Безпілотник також оснащений тепловізійною камерою, системою наведення на основі штучного інтелекту та засобами захисту від перешкод.

За даними FT, Україна перехоплює близько 60% реактивних дронів, тоді як для інших версій дронів показник зазвичай становить 90–95%. Через це нові безпілотники стали серйозною проблемою для української протиповітряної оборони.

Водночас модернізовані "Герані" залишаються дешевшими за крилаті ракети "Калібр" та Х-101, що дає росії змогу використовувати їх для ударів по ширшому колу цілей.