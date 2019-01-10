Google Chrome запустит в июле собственный блокировщик рекламы

Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной по всему миру 9 июля этого года. Об этом корпорация заявила в своем блоге.
«Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах», — заявила Google.
При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads. В этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.
В настоящий момент данная функция Google Chrome доступна на территории США, Канады и Европы. Корпорация отметила, что по состоянию на 1 января 2019 года две трети всех сайтов, которые когда-то не соответствовали рекламным стандартам, теперь находятся в хорошем состоянии.
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