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Браузер Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

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Браузер Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщается в документе о политике команда разработчиков Chromium.

Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска. И если ПК на чипе Celeron M все еще можно обновить до актуальной Windows 10, то нового Chrome он не получит.

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Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

Google, Google Chrome
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