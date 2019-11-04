Пристайко заявил о готовности Украины к встрече в «Нормандском формате»

Украина готова ко встрече в «Норманнском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне лидеров государств, по итогам которой, в том числе, возможно подписание совместного документа. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече — Ред.) было всего два условия — „формула Штайнмайера“ и разведение (сил на определенных участках на Донбассе — Ред.). Российская сторона начала говорить о документе, которые стороны согласуют, чтоб лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.
При этом Пристайко подчеркнул, что Украина готова ко встрече.
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