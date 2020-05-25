В России десятый день подряд менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946, всего в настоящее время в РФ 353 427 заразившихся во всех регионах. Об этом в понедельник сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тыс. человек, следует из данных штаба.

Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%.

Согласно данным штаба, за сутки выписаны 5 499 человек. Общее число умерших достигло 3 633. За сутки скончались 92 человека против 153 днем ранее.