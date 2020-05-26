В РФ постепенно снижается число случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 8 915 — до 362 342. Уже в течение 11 дней рост не превышает 10 тыс. в сутки, сообщил местный оперштаб.

В то же время в стране зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса за сутки — 174, всего умерли 3 807 человек.