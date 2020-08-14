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Трамп понес самые серьезные убытки с 2015 года

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Трамп понес самые серьезные убытки с 2015 года

Состояние президента США Дональда Трампа за прошлый год уменьшилось почти на 300 миллионов долларов, что является самым большим падением с 2015 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в настоящее время богатства главы Белого дома оцениваются в 2,7 млрд долл. Общая стоимость активов Трампа с момента его избрания на пост главы государства упала на 10%, ведь в начале каденции его состояние составляло 3 млрд долл.

Среди причин эксперты называют падение цен на недвижимость, которой владеет компания Trump Organization, и экономические последствия пандемии коронавируса.

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В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Сам Трамп, когда только стал президентом, заявлял, что стоимость его активов превышает 10 млрд долл.

Дональд Трамп
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Пятница, 14 августа 2020
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