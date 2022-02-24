Трамп назвал печальным событием для мира начало войны в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «печальным событием» для всего мира проведение РФ военной операции в Украине. Такую оценку он изложил, выступая в четверг в эфире телеканала Fox News.

«Этого не должно было никогда произойти. Этого не произошло бы при моей администрации», — утверждал он.

«Это очень печальное событие для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты», — констатировал Трамп. В минувший вторник республиканец заявил, что Россия поступила гениально, признав независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).