Трамп назвал печальным событием для мира начало войны в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «печальным событием» для всего мира проведение РФ военной операции в Украине. Такую оценку он изложил, выступая в четверг в эфире телеканала Fox News.
«Этого не должно было никогда произойти. Этого не произошло бы при моей администрации», — утверждал он.
«Это очень печальное событие для мира, для страны, и определенно, для множества людей, которые будут напрасно убиты», — констатировал Трамп. В минувший вторник республиканец заявил, что Россия поступила гениально, признав независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016