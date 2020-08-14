Многотысячная колонна вышла на площадь Независимости в Минске

Бастующие работники Минского тракторного завода (МТЗ) и другие присоединившиеся к ним участники акции протеста вышли на площадь Независимости в Минске, где расположено здание правительства Беларуси. Как сообщает издание Tut.by, протестующие расположились примерно в 100 метрах от Дома правительства и скандируют «Власть — к ответу!» и «Выходи!».

О митинге перед зданием Дома правительства сообщают и Telegram-каналы.

На одном из опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как пришедшие на площадь девушки обнимают опустивших щиты омоновцев.