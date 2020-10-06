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Разрыв между Байденом и Трампом вырос до 16%

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Разрыв между Байденом и Трампом вырос до 16%

Согласно данным нового общенационального опроса, проведенного в США службой SSRS по заказу телеканала CNN, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы проголосовать 57% избирателей из числа тех, кто готов пойти на выборы, а за действующего президента Дональда Трампа — 41%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Опрос был проведен после первых дебатов между двумя основными кандидатами в президенты США и обнародования информации, что у Трампа подтвердили коронавирусную болезнь.

Уровень позитивного отношения к Байдену также улучшился. По данным опроса, 52% заявили, что позитивно относятся к бывшему вице-президенту, по сравнению с 39%, которые доверяют Трампу.

Избиратели более склонны считать Байдена кандидатом, который объединяет страну (61% у Байдена против 33% у Трампа), честный и надежный (58% — Байден, 33% — Трамп).

Впрочем, рост популярности Байдена не сопровождается существенным падением поддержки Трампа. Основные сторонники действующего президента США поддерживают его так же, как и раньше.

Как сообщалось, первые президентские дебаты в США состоялись в минувший вторник в Кливленде (штат Огайо). В самом начале они превратились в хаос, поскольку президент Трамп начал прерывать и оппонента, и модератора, который пытался вернуть дискуссию к цивилизованному диалогу.

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До проведения встречи кандидатов, разрыв между Трампом и Байденом был намного меньше — до 2%, согласно результатам Harvard CAPS/Harris.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Бывший вице-президент США Джо Байден является главным соперником Трампа.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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