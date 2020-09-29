Рейтинги Трампа и Байдена практически сравнялись

Действующий президент США Дональд Трамп отстает от своего конкурента на президентских выборах от демократов Джо Байдена на 2%.
Об этом пишет The Hill со ссылкой на соцопрос Harvard CAPS-Harris Poll.
Сейчас за Трампа готовы проголосовали 45% американцев, а за Байдена — 47%.
Такие данные свидетельствуют о том, что поддержка действующего президента растет. По сравнению с августом она выросла на 3%. В то же время, Байден, наоборот теряет симпатии населения. За последний месяц на 2%.
Отмечается, что результаты опроса свидетельствуют о поддержке экономических мероприятий администрации Трампа.
Напомним, 29 сентября пройдут дебаты между кандидатами на пост президента США Джо Байденом и Дональдом Трампом.
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