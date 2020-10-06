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Украинцы считают, что с каждым новым президентом жить в Украине становится все хуже

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Украинцы считают, что с каждым новым президентом жить в Украине становится все хуже

Глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева отмечает кризис власти и президентской должности в Украине по результатам проведенного социологического опроса «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов».

«Осознание обществом кризиса власти сегодня практически объединяет Украину», — сказала Балакирева на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник во время презентации соцопроса.

Согласно опросу, в сентябре 64,8% респондентов были безусловно или скорее согласны согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже, скорее и безусловно не согласны с таким утверждением 27,0% опрошенных, затруднились ответить — 8,2%.

«Для меня эти результаты скорее свидетельствуют о кризисе власти как таковом, и кризисе президентской должности, роли президента в обществе как такового, потому что... видите, суммарно почти 65%, то есть две трети согласились с утверждением, что с каждым президентом в Украине жизнь ухудшается... Интересно то, что достаточно единое мнение, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Но, тем не менее, более половины даже в западном регионе (55,8% — ИФ) согласились с таким мнением», — сказала Балакирева.

Как следует из презентации, 31,7% опрошенных в западном регионе не согласны с утверждением, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 12,5% затруднились ответить.

В центральном регионе это мнение поддержали 66,3% опрошенных, не согласились с ним — 28,1%, затруднились ответить 5,6%.

В восточном регионе поддержали это утверждение 64,1%, не поддержали — 27,8%, затруднились ответить 8,1%.

В южном регионе 78,3% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже, 16,0% — не согласны с таким утверждением, 5,7% затруднились ответить.

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На контролируемой Украиной территории Донбасса мнения разделились так: 65,9% согласны с этим высказыванием, 22,5% — не согласны, 11,6% — затруднились ответить.

По словам Балакиревой, вопрос «согласны ли вы с тем, что с каждым следующим президентом жизнь становится хуже» в социологическое исследование был включен впервые.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная ошибка выборки составляет 1,1-1,9%.

президент, опрос
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