Трамп обвинил Байдена в том, что тот знал о финансовых операциях своего сына

Американский лидер Дональд Трамп считает, что его соперник на предстоящих президентских выборах — кандидат от Демократической партии Джозеф Байден — знал о получении его сыном Хантером Байденом выплат из-за рубежа. Об этом лидер Белого дома заявил в четверг в интервью радиопрограмме Brian Kilmeade Show.
«Джо Байден знал о том, что его сын получил все эти деньги из Китая, Украины и из других мест, — заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать доклад сенаторов-республиканцев, в котором, в частности, говорится о том, что Хантер Байден совершал сделки с российской предпринимательницей Еленой Батуриной. — Но теперь речь идет о России. Они говорят о том, что у меня связи с Россией, которых на самом деле нет. Он получил $3,5 млн от России».
Согласно документу, подготовленному сенатором Роном Джонсоном (от штата Висконсин) и Чаком Грассли (от штата Айова), фирма Rosemont Seneca Thornton, одним из основателей которой является Байден-младший, «получила $3,5 млн по безналичному расчету» от Батуриной.
По мнению авторов доклада, Хантер Байден и члены его семьи участвовали в деятельности «масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами по всему миру». В документе также упоминаются денежные переводы, связанные с членством Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Утверждается, что Хантер Байден, его семья и деловой партнер Девон Арчер «получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым». Кроме того, Байден-младший предположительно сотрудничал с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией Китая.
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