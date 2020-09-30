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Байден на дебатах назвал Трампа «щенком Путина»

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Байден на дебатах назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина». Об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

По словам Байдена, Трамп «даже не может сказать ему (президенту России Владимиру Путину, — Ред.) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

«Под руководством этого президента (Трампа, — Ред.) мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», — считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал «худшим президентом в истории США».

Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы назвал американских военнослужащих «неудачниками», о чем в начале сентября написал журнал Atlantic. Байден упомянул своего сына Бо, который служил в Ираке и умер от рака мозга в 2015 году.

«Я не знаю Бо, я знаю Хантера», — заявил в ответ на это Трамп, имея в виду другого сына Байдена. В 2014–2019 годах он входил в состав частной украинской компании Burisma. В прошлом году она оказалась в центре внимания после того, как Трамп попросил президента Владимира Зеленского возобновить расследование против компании.

В ходе дебатов Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги от предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Байден-старший назвал эти сведения ложными.

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О том, что Хантер Байден в течение нескольких лет получал миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, ранее заявили сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли. В их расследовании утверждалось, что в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Байден. В качестве подозрительных финансовых операций авторы доклада также назвали деньги, полученные от зятя бывшего мэра Астаны Кенеса Ракишева и лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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