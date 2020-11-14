В Минздраве объяснили, почему не стали полностью останавливать общественный транспорт

Останавливать работу общественного транспорта, в частности метро, сейчас в Украине нельзя, так как это приведет к полному локдауну.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро — это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна », - заявил руководитель Минздрава.

Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине лабораторно подтверждено 525 176 случаев заболевания COVID-19, из них 9508 летальных, уже выздоровели 238811 человек. За сутки выявлено 12 524 новых случая коронавирусной болезни.

С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится как минимум до конца осени.