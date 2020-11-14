В Минздраве объяснили, почему не стали полностью останавливать общественный транспорт

Останавливать работу общественного транспорта, в частности метро, сейчас в Украине нельзя, так как это приведет к полному локдауну.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
«Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро — это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна », - заявил руководитель Минздрава.
Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине лабораторно подтверждено 525 176 случаев заболевания COVID-19, из них 9508 летальных, уже выздоровели 238811 человек. За сутки выявлено 12 524 новых случая коронавирусной болезни.
С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится как минимум до конца осени.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016