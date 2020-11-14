В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом

В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, таким образом общее число летальных случаев достигло 10 045.

За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.

По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человека находятся на карантине, 282 215 выздоровели.

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. На прошлой неделе были зафиксированы антирекорды — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 445 умерших за сутки.

Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.