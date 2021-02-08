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Гендиректор ВОЗ обещает включить Украину в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

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Гендиректор ВОЗ обещает включить Украину в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

«На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее. И Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19», — сказал он в онлайн-обращении на открытии всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в понедельник в Киеве.

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Гебреесус заявил, что ВОЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.

Гендиректор ВОЗ также приветствовал осуществленные Украиной ранее шаги по противодействию Covid-19.

ВОЗ, COVAX
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