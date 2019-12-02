Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа

Президент США Дональд Трамп серьезно раздражен из-за слов французского лидера Эмманюэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios.
«Трамп разозлен на Макрона уже в течение длительного времени», — цитирует портал свой источник в вашингтонской администрации. Другой источник Axios полагает, что высказывания французского президента могут иметь парадоксальный эффект и приведут к тому, что Трамп будет позитивнее говорить о НАТО на ее саммите, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
По данным источников портала в НАТО, члены альянса «упорно работали над созданием позитивной» повестки. В нее вошли «увеличение расходов европейских союзников на оборону на $130 млрд с 2016 года, ...уменьшение доли США в бюджете НАТО». Источники Axios считают, что в связи с выборами в следующем году Трамп «захочет поставить все это себе в заслугу». При этом «союзники по-прежнему весьма опасаются непредсказуемости президента» США.
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