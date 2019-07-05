Байден пугает распадом НАТО в случае переизбрания Трампа

Североатлантический альянс прекратит свое существование в течение 4 — 5 лет в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США на второй срок. С таким предупреждением выступил бывший американский вице-президент Джо Байден в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN.
«Если Трамп будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет», — заявил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. «Бывший канцлер Германии говорит, что им придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты. Почему же мы подставляем НАТО?», — задал риторический вопрос бывший вице-президент.
Байден призвал не допускать того, чтобы одно отдельно взятое государство «злоупотребляло своим господствующим положением в регионе, в Европе, и вобрало в себя страны Запада, как это было в первую и вторую мировые войны». По утверждению экс-вице-президента, в настоящий момент такая опасность исходит со стороны России.
«Сама идея о том, что мы останемся без альянсов и союзников в течение ближайших 20-30 лет, чревата бедствиями. Как мы сможем разделаться с „Исламским государством“ без формирования президентом США коалиции в составе 50 или 60 стран», — задал риторический вопрос Байден, обвинив в очередной раз Трампа в чрезмерном потакании руководству КНДР и России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016