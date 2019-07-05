Байден пугает распадом НАТО в случае переизбрания Трампа

Североатлантический альянс прекратит свое существование в течение 4 — 5 лет в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США на второй срок. С таким предупреждением выступил бывший американский вице-президент Джо Байден в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN.

«Если Трамп будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет», — заявил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. «Бывший канцлер Германии говорит, что им придется действовать в одиночку, так как им нельзя больше надеяться на Соединенные Штаты. Почему же мы подставляем НАТО?», — задал риторический вопрос бывший вице-президент.

Байден призвал не допускать того, чтобы одно отдельно взятое государство «злоупотребляло своим господствующим положением в регионе, в Европе, и вобрало в себя страны Запада, как это было в первую и вторую мировые войны». По утверждению экс-вице-президента, в настоящий момент такая опасность исходит со стороны России.

«Сама идея о том, что мы останемся без альянсов и союзников в течение ближайших 20-30 лет, чревата бедствиями. Как мы сможем разделаться с „Исламским государством“ без формирования президентом США коалиции в составе 50 или 60 стран», — задал риторический вопрос Байден, обвинив в очередной раз Трампа в чрезмерном потакании руководству КНДР и России.