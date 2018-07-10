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Трамп пообещал передать подарок Ким Чен Ыну

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Трамп пообещал передать подарок Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын получит диск с песней Элтона Джона «Rocket Man» несмотря на то, что госсекретарь Майк Помпео не взял его с собой во время визита в Пхеньян. Об этом он рассказал журналистам перед поездкой в Европу, пишет New York Post.

Трамп заявил, что диск для лидера Северной Кореи находится у него, но его передадут «через определенное время». Президент США не уточнил, когда конкретно собирается вручить Ким Чен Ыну подарок.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что госсекретарь США привез Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Rocket Man» во время визита в Пхеньян 6 июля. Позже в Госдепе опровергли эту информацию. По словам официального представителя ведомства Хизер Нойерт, лидер КНДР получил только письмо от Трампа.

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12 июня главы США и Северной Кореи провели в Сингапуре историческую встречу, по итогам которой договорились вместе способствовать миру на Корейском полуострове.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
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