«Фармак» попал в скандал с подкупом врачей, – блогер

АО «Фармак» занимается подкупом врачей, чтобы те вписывали пациентам препараты производства этой компании.

Об этом написал на своей странице в Facebook блогер и политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на ФБ-пост пациента одной из киевских клиник Сони Комадинской.

«Очень интересный пост... Интересен пост потому, что фигурируют названия фирмы („Фармак“) и конкретных препаратов („Саргин“ и „Вазопро“). Ну и автор грозится опубликовать список врачей и документ с условиями акции — очень ждем», — написал Сазонов.

Соня Комадинская пишет, что заведующая выписала «Саргин» и «Вазопро» как ей самой, так и всем ее соседкам по палате, причем покупать лекарства посоветовала только в аптеке при больнице. Впоследствии выяснилось, что цены на указанные препараты в этой аптеке в 1,5 раза выше рыночных, а в обмен на пустые пачки из-под «Саргина» и «Вазопро» врачи больницы получают деньги от «Фармака».

В компании «Фармак» обвинения отрицают и обещают провести служебное расследование с целью поиска «источника недостоверной информации».

Тем не менее, Кирилл Сазонов отмечает, что знаком с механизмом подобных подкупов.

«Они активно „заинтересовывают“ врачей выписывать препараты производства именно их компании. Подкуп в виде премий, туристических поездок или развлекательных поездок под видом „семинаров“ — в ход идет все. Это не частная инициатива, а организованная система», — пишет блогер.

Летом нынешнего года «Фармак» стал фигурантом еще одного скандала, связанного с экспортом инсулина в Молдову. Согласно тендерной документации, 20 тысяч доз биоинсулина Strim производства «Фармак» были поставлены из Украины в Молдову компанией EsculapFarm. Впоследствии выяснилось, что такой продукт в Украине не зарегистрирован, сумма контракта значительно превышает изначально заявленную, а закупленный инсулин не соответствует требованиям безопасности для здоровья пациентов. Правоохранительные органы Молдовы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

АО «Фармак» является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году доля экспорта в Россию в структуре зарубежных продаж компании составила 18,6%. Как следует из официального отчета компании, «Фармак» планировал увеличить объемы экспорта в РФ почти вдвое по сравнению с показателями 2015-2016 гг. В компании объясняли такую стратегию заботой об украинцах, проживающих в России. После того как информация попала в прессу и спровоцировала скандал, «Фармак» заявил, что вынужден отказаться от своих планов. Конечный бенефициар компании — Филя Жебровская.