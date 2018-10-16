Продолжение торговли с агрессором - это крах идей Революции Достоинства, - активисты «Национального сопротивления»

Продолжение ведения торговли с агрессором - это крах идей Революции Достоинства и нивелирования смертей всех тех бойцов, кто принесли в жертву себя, свое здоровье ради национальной идеи во время боевых действий в зоне АТО. Об этом сегодня было заявлено в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" во время брифинга на тему: «Борьба с «торговлей на крови» с оккупантами и террористами».

Как отметил председатель ОО «Национальное сопротивление» друг Сталкер: «Продолжение ведения торговли с агрессором - это крах идей Революции Достоинства и нивелированиея смертей всех многочисленных бойцов, которые принесли в жертву себя, свое здоровье ради национальной идеи во время боевых действий в зоне АТО. Это морально этический принцип, который требует категоричности и последовательности».

Также в брифинге приняли участие председатель ОО «Хайтарма Крым» Марлен Мисиратов, председатель ОО «Неизвестный патриот» Сергей Антонов и активист движения «Традиция и порядок» и Богдан Ходаков.

Участники брифинга осудили торговые отношения украинских политиков с Российской Федерацией. Участники брифинга требуют немедленного прекращения торговли со страной агрессором. Особенно это требование касается к бизнесу, который контролируется украинскими политиками и чиновниками, а также их семьями.

К таким лицам, по мнению активистов, относятся:

• сеть гипермаркетов «Эпицентр» Александра Гереги и его жены Галины;

• торговая марка «Первая частная пивоварня» нардепа Романа Мацолы;

• фармацевтическая компания «Фармак» Фили Жебровской, которая недавно хвасталась в отчетах наращиванием своего представительства в России. Хотя ее брат Павел Жебровский является главным аудитором НАБУ, продукция «Фармак» свободно продается в ОРДЛО.

Национальное сопротивление уже инициировал соответствующие обращения в виде петиций на сайте Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, и призывает всех сознательных украинцев поддержать борьбу против торговли с оккупантом.

Организаторы брифинга проинформировали, что обращаются к СНБО с просьбой внести в санкционный список каждое предприятие, торгующее с врагом.