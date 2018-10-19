Запрета на выпуск препарата аналогичного «Корвалол» - нет. Вопрос в названии

Фармацевтическая компания «Дарница», которая пытается отсудить у ПАО «Фармак» право на эксклюзивное использование названия «Корвалол», подавала на регистрацию в качестве интеллектуальной собственности несколько похожих с оригиналом названий. Среди них «Корвадолум», «Корвалмин», «Корвиол» и другие. Об этом стало известно из реестров интеллектуальной собственности.

Собственно, это общеизвестная мировая практика, говорят эксперты. Конкурент может выпускать аналогичные лекарства, но под другим названием. Потому что «Корвалол» — это не название препарата, а бренд. А бренды во всем мире защищаются законом.

Однако выбор компании, владельцем которой является действующий народный депутат Глеб Загорий, остановился на наиболее схожей с названием оригинального препарата — «Корвалол-Дарница», что является достаточно нетипичной ситуацией.

При этом регистрацию названия «Корвалол-Дарница» эксперты считают нарушением как общепринятых практик по защите прав интеллектуальной собственности, так и интересов компании «Фармак» (именно по отношению к ней и признан хорошо известным торговый знак «Корвалол»). «На самом деле это неправильная ситуация, мы должны это понимать. Что такое торговая марка? Это обозначение, которое отличает товары одного производителя от другого. Если это касается фармацевтических препаратов, то если вы идете в аптеку, вы же не будете спрашивать „Корвалол-Дарница“ или „Корвалол-Фармак“. Мы спрашиваем „Корвалол“, и нам выдают именно этот препарат. Так на рынке автоматически происходит смешивание товаров различных производителей», — заявил в комментарии «Голосу Украины» заместитель директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности АПН Украины Александр Дорошенко.

Напомним, «Корвалол» изобрели еще в 1960 году в лабораториях Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова. Его правопреемником является компания «Фармак», поэтому вполне логично выглядит ее право выпуска препарата под этим названием. Более того, в Украине право использования названия «Корвалол» защищено с 1993 года. В ряде стран СНГ выпуск лекарственного средства также закреплен за компанией «Фармак». А в 2017 году решение о признании «Корвалол» хорошо известным знаком было подтверждено Апелляционной палатой Министерства экономического развития и торговли Украины.

Компания «Дарница», владельцем которой является Глеб Загорий, начала судиться за название «Корвалол» еще в 2004 году и, судя по всему, сдаваться не собирается. Ее аналог известного препарата под названием «Корвалол-Дарница» приносит хороший доход. В 2017 году объемы розничных продаж «корвалола» производства «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ПАО «Фармак» составили соответственно 43 и 44 млн гривен. Учитывая это, для компании Загория важно именно название, известное украинцам еще с советских времен, ведь выпускать сам препарат «Дарнице» никто не мешает.

«Для того чтобы понять всю картину, нужна небольшая предыстория. В портфеле ПАО „Фармак“ есть несколько препаратов, на которых построена вся философия создания Киевского химико-фармацевтического завода имени Ломоносова, теперь „Фармак“. Это „Диазолин“, „Корвалол“, „Нафтизин“, „Валидол“. Это препараты, которые сначала завод, а дальше и компания „Фармак“ производила в замкнутом цикле — осуществляла свой синтез субстанции, а затем и выпуск готовых лекарственных форм. Эти препараты — это наша история и философия. Мы их хранили, интеллектуальное право на них мы защитили еще в 1993 году», — рассказала недавно в интервью изданию «Сегодня» председатель Наблюдательного совета «Фармак» Филя Жебровская.

Отметим, что 9 октября Верховный суд приостановил рассмотрение дела по кассационным жалобам компании «Фармак» и Минэкономразвития на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда об отмене хорошо известного знака «Корвалол Corvalolum» по иску завода «Дарница». Сроки возобновления рассмотрения спора за право использовать название теперь зависят от Большой Палаты Верховного суда.

Судя по всему, борьба за название «Корвалол» для Глеба Загория является принципиальной, для достижения успеха в которой он готов переступить даже через закон, используя свои связи в Администрации Президента Украины.

Напомним, совет управляющей компании «Дарница» недавно возглавил бывший заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. «Я разделяю подходы семьи Загорий по социальной ответственности крупного бизнеса в глобальном смысле», — отметил Шимкив на своей странице в социальной сети.

Учитывая все это, можно ожидать, что битва за «Корвалол» продолжится, возможно, даже с использованием давления на судебную власть.