Женщины-руководители становятся причиной оттока инвесторов из компаний

Руководство многих крупных компаний в мире верит в теорию о том, что гендерное разнообразие среди сотрудников способствует росту прибыли, однако инвесторы убеждены в обратном, особенно когда речь идет о назначении женщин в советы директоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование журнала Organization Science.
Исследователи проанализировали данные о 1889 компаниях и их доходности на протяжении 14 лет. Выяснилось, что когда в совет директоров попадали женщины, то акции компаний часто теряли в цене, в среднем падение длилось два года. С появлением каждой новой женщины в совете директоров рыночная стоимость компаний уменьшалась на 2,3%, излагает агентство выводы исследования.
По словам соавтора исследования Кайсы Снеллман, в случае прихода женщины-руководителя акционеры спешат расстаться с долями в компании, несмотря на тот факт, что гендерное равенство не оказывает существенного влияния на рентабельность. «С фактической стоимостью компаний ничего не происходит. Меняется восприятие этой компании», — пояснила она.
Как отмечает Bloomberg, исследование свидетельствует о предвзятости инвесторов. Его авторы попросили нескольких старших менеджеров, получивших степень MBA, ознакомиться с вымышленными пресс-релизами, в которых говорится о назначении новых членов правления в ряде компаний. Во всех пресс-релизах информация была идентична, кроме пола нового директора. Опрошенные менеджеры оценили те компании, которые нанимали мужчин, как более склонные к получению прибыли. «Если кто-то предвзят, так это рынок», — считает Снеллман. По ее мнению, инвесторы должны рассматривать компании с женщинами в составе совета директоров, поскольку существует большая вероятность того, что эти компании недооценены.
Bloomberg отмечает, что анализы, проведенные за последние несколько лет, в частности, компаниями McKinsey & Company и Credit Suisse Group, показали, что компании с гендерным разнообразием в руководстве достигают успехов в бизнесе.
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