Forbes составил список самых успешных женщин старше 50

Издание Forbes включило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, медика и соучредителя компании BioNTech Озлем Тюреджи, специалиста по вакцинам, причастную к созданию вакцины компании AstraZeneca, Сару Гилберт в список самых успешных женщин Европы, Ближнего Востока и Африки старше 50 лет.
Кроме того, в список самых успешных женщин Forbes внес лауреата Нобелевской премии по литературе и члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич.
«В 2015 году Алексиевич стала первой женщиной из Беларуси, получившей Нобелевскую премию по литературе. Критик диктаторских режимов, ее работы о советской и постсоветской жизни получили высокую оценку за то, что они сосредоточены на личностях и глубинной человечности людей, оказавшихся в кризисных ситуациях», — говорится на сайте издания.
«В 2020 году Алексиевич присоединилась к совету, выступающему за мирную передачу власти на президентских выборах в Беларуси. Она была его единственной участницей, которую не арестовали за участие, и осенью 2020 года уехала из Беларуси в Германию», — отметили в Forbes.
В рейтинг вошли также глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала и президент Танзании Самиа Сулуху Хассан.
Forbes в списке отметил множество представительниц IT-сферы, творческих профессий, экономистов, ученых, основателей и соучредителей различных компаний и многих других из разных стран мира в возрасте от 52 до 87 лет.
Как подчеркивает издание, «женщины во всем мире доказывают, что 50 лет и старше — это новый золотой век».
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