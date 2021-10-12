Женщины инвестируют успешнее мужчин

Несмотря на то, что многим женщинам не хватает уверенности в инвестировании, доходность их портфелей обгоняют портфели мужчин-инвесторов, свидетельствуют данные исследования американского финансового холдинга Fidelity Investments.

В среднем женщины-инвесторы достигают положительной доходности и обгоняют мужчин на 40 базисных пунктов, или на 0,4%, показал анализ годовых результатов 5,2 млн счетов клиентов за последние десять лет — с января 2011 года по декабрь 2020 года.

Количество женщин, занимающихся инвестициями, за последние несколько лет значительно увеличилось, свидетельствуют данные опроса Fidelity Investments. В опросе приняли участие 2400 взрослых американцев в возрасте от 21 года с личным доходом не менее $50000 в год. 67% женщин сообщили, что делают не только пенсионные отчисления, но и инвестируют в различные активы. В 2018 году таких женщин было лишь 44%. Среди женщин 25–40 лет инвестируют 71%, в возрасте 41-56 -лет — 67%, старше 57 лет — 62%.

Около 67% вкладывают средства в акции и облигации, 63% в различные фонды, в том числе ETF, и 23% — в криптовалюты. Каждая пятая женщина сообщила, что за последний год впервые инвестировала в новый класс активов.

Как показывают результаты исследования, 9 из 10 женщин готовы активно инвестировать в течение следующих 12 месяцев, а 62% намерены повысить свои знания в области финансового планирования и инвестирования. Только одна треть уверена в своей способности принимать инвестиционные решения. 70% женщин считают, что им нужно больше знать о выборе отдельных акций. 86% считает, что профессиональное управление их инвестициями делает жизнь менее напряженной.

Результаты исследования Fidelity Investments подтвердили выводы предыдущего исследования компании, которые показали, что женщины могут обгонять мужчин благодаря использованию инвестиционной стратегии «купи и держи», а не активной торговлей на рынке, которая со временем негативно сказывается на доходности инвестиций, отмечает CNBC.