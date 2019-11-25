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В Москве наказали Александрийского патриарха за признание ПЦУ

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В Москве наказали Александрийского патриарха за признание ПЦУ

Работа подворья Александрийской православной Церкви, открытого в 1999 году в московском храме Всех Святых на Кулишках приостановлена по решению патриарха Кирилла, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

По словам протоиерея, такое решение было принято в связи с признанием Александрийским патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической.

Окончательное решение о судьбе подворья должно быть принято на заседании Священного Синода РПЦ, намеченном на конец декабря, добавил он.

На политическом языке это как приостановка работы посольства, объяснил российским СМИ решение источник в РПЦ.

8 ноября папа и патриарх Александрии и всей Африки Феодор II помянул предстателя ПЦУ Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.

В тот же день председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что решение Феодора о признании «украинских раскольников» делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Кириллом. Ранее за признание ПЦУ из диптихов РПЦ был вычеркнут глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский Иероним.

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Подворье Александрийской Православной Церкви в Москве существовало с 1855-го по 1929-й годы. Подворье возобновило работу в столице России в 1999 году, когда под него был отведен храм Всех Святых на Кулишках. Настоятелем храма стал Афанасий (Киккотис), митрополит Киринский, экзарх Ливийского полуострова, представитель Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси.

Александрийская православная церковь, основанная, по легенде, апостолом и евангелистом Марком, насчитывает четыре епископии и 27 митрополий, расположенных в странах Африки. Патриаршая резиденция находится в Александрии. Официальный титул предстателя церкви — Его Блаженство Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной.

РПЦ, ПЦУ, Александрийский патриархат
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