Минэкономики уволило руководителей пяти заводов «Укрспирта»

Министерство экономики уволило руководителей Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого мест осуществления деятельности и хранения спирта, также уволился в.и.о. руководителя Борокского МПД.

Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

По его словам, причина увольнений — нарушение порядка ведения производственной деятельности.

«Сейчас завершаются аудиты в Концерне и ГП „Укрспирт“. Предварительные результаты — неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят ущерб государству», — подчеркнул министр.